Marmaris büyük yangınların yıldönümüne yangınla uyandı

Editör: Bengü Zorlu

Marmaris’te, sabah saat 06.10 sıralarında merkez Sarıana bölgesi TV vericileri ile atıksu arıtma tesisi arasında kalan noktada yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına 15 arasöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 5 helikopter, 5 uçak ile toplam 152 personel havadan ve karadan müdahale etti.

Yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıkan yangına yer ekipleri de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan hızlı ve etkin müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.