Marmaris Deniz Ürünleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle Marmaris Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Deniz Ürünleri Festivali’nin dördüncü günü de lezzet, müzik, dans ve eğlence ile geçti. Bozburun ve Selimiye; Marmaris’in yanı sıra çevre ilçelerden de misafirleri de ağırladı. Festivalde deniz ürünlerinin yanı sıra Marmaris’i ve denizi anlatan el işi ürünlerin de satıldığı stantlar büyük ilgi gördü.

Ege’nin lezzetlerini vatandaşlarla buluşturan festival Ege’nin iki yakasını da bir araya getirdi. Bozburun ayağında Rodos’tan gelen halk oyunları ekibi gösteri sunarken, Rodoslu şefler de canlı performanslar gerçekleştirildi.

Arne Kristensen fırında haşhaşlı somon çikolatalı mus, Margo Saxberg füme balık mus, Paraskeva Anastasia ahtapotlu köy makarnası yaparak lezzetleri vatandaşla paylaştı. Yapılan yemekler büyük beğeni toplarken vatandaşlar Türk ve Yunan ezgileri ile bir arada eğlenmenin keyfini yaşadı. Bozburun’daki etkinlik sırasında İstanbul Arabesque Project de konser verdi.

Selimiye’de ise 7 Bölge 7 Renk halk oyunları gösterisinin ardından Savaş Karakaş’ın moderatörlüğünde söyleşi düzenlendi. Yelken eğitmeni ve yazar Dr. Elif Konoralp ile kaptan aşçı Ayşe Aran’ın konuk olduğu söyleşide iki konuk denizde yaşadıkları deneyimleri anlattı. Stantlarında balık kokularının yayıldığı Selimiye’deki etkinlikler Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseri ile sona erdi.