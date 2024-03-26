Marmaris Esnaf Odası Başkanı'ndan spor kulüplerine destek

TFF Amatör Lig B Grubu’nda 12 puanla liderliğini sürdüren Selimiye Losta Spor'a anlamlı bir destek geldi.

Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız son olarak Beldibi'ni 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Marmaris'in gururlandıran Selimiye Losta Spor kulübünün tesislerine bir ziyarette bulundu.

Burada Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya ve oyuncular ile sohbet eden Mehmet Ayyıldız takımın bir üst lige çıkması için ellerinden gelen desteği esirgemeyeceklerini ifade etti.

Ayyıldız'ın spora verdiği bu desteğe teşekkür eden Cumhur Kaya ise günün sonunda kendisine kulübün formasını hediye etti.