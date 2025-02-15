Marmaris koyunda lüks yat cayır cayır yandı! İtfaiyeciler denizin içine girdi

Yat turizmi açısından Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris her yıl yüzlerce yata ev sahipliği yapıyor. Marmaris'in Yalancı Boğaz mevkiinde Nefes isimli motor yatta sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla BB-19 isimli acil müdahale teknesi personeli ile birlikte yangın bölgesine hareket ederek motor yatta çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonrasında motor yat yangını söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, Nefes isimli motor yatta büyük hasar oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan üç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi ve deniz yüzeyi temizliği yapıyor. Çok amaçlı acil müdahale tekneleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında hizmette.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, bu kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ve bu tür kötü senaryoların gerçekleşmemesi için muhtemel yangınlara karşı önlemler aldıklarını açıkladı. Başkan Aras, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde denizde oluşabilecek bir felaket için acil müdahale teknelerinin 24 saat görev başında olduğunu belirti.