Marmaris Rodos turları başladı

2 yıldır gerçekleştirilemeyen Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri kısıtlaması, 7 Şubat'ta kaldırıldı yasağın kalkmasının ardından bölgeye birçok tur da düzenlendi.

Ayvalık-Midilli, Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Marmaris-Rodos gibi noktalarda feribot seferlerinin açılması bölgedeki ticareti de hareketlendirdi.

Seferlerin başlamasına yönelik açıklama yapan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Yılda neredeyse 1,5 milyon yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli, Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Marmaris- Rodos gibi noktalarda feribot seferlerinin açılması, önemli bir turizm şekline dönüşecek. Bu sevindirici bir haber" ifadelerini kullanmıştı.

60 dakika süren Marmaris-Rodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor.

Rodos’a günlük turlarda Marmaris' ten Rodos'a 9:00'da gemi ile hareket ettikten sonra 10:00 'da limana yanaşılıyor. Pasaport ve gümrük işleri ardından 10:45 'de otobüs ile hareket edilir.

Tur programları ise şöyle:

08:00 Marmaris Liman'da Toplanma

09:00 Rodos'a 50 dakikalık yolculuk için lüks Katamaran Feribot ile

Marmaris'ten çıkış,

10:00 Rodos Limanına varış. (10:00-10:30 Rodos Limanında Pasaport prosedürleri)

10:45 Rehber eşliğinde lüks ve klimalı araçla şehir turu için çıkış.

Excursion Plan:

İlk önce hareketli, modern kasabadan yerel olarak Monte Smith olarak bilinen ve antik Rodos akropolünün bulunduğu yere ev sahipliği yapan St. Stephen's Hill'e gideceksiniz. Burada, Akropolis'in zirvesinde MÖ 3.yüzyılda inşa edilen ve Aliol Oyunlarının atletik etkinliklerinin gerçekleştiği Helenistik Stadyum'u ve şehrin koruyucu tanrısı Pythion Apollon tapınağını görmek için muhteşem arkeoloj parkında kısa bir tura çıkacaksınız. Vadiyi keşfettikten sonra, turunuzun yürüyerek devam ettiği Rodos Eski Kenti'ne dönmek için otobüsü kullanacaksınız...

Bir Dünya Mirası Alanı olan, bugün gördüğümüz Orta Çağ kenti Rodos, 14. ve 15. yüzyıllarda Aziz John Şövalyeleri tarafından Bizans kentinin surlarına yapılan uzantılar ve surlarla oluşturulmuştur.

Arnavut kaldırımlı sokaklar arasında keşfedilmeyi bekleyen yerler sizleri bekliyor olacak.

Surları ile hendek ve duvarları görmek için dar, dolambaçlı sokakları keşfedin. Bizans kiliseleri ve Osmanlı camilerinin yanı sıra hamamlar ve eski evlerin birçok avlusu ve meydanı, yuvarlanan begonvillerle kaplı.

Yaklaşık 13:15 14:00 saatleri arasında şehir merkezindeki Sokrates Meydanı'na varacaksınız. Hediyelik eşya alışverişi yapmak veya bir sokak kafesinde buzlu bir içecekle dinlenmek ve dünyanın akıp gidişini izlemek için biraz boş zamandan yararlanın.

16:00 Rodos Limanında Toplanma

17:00 Marmaris'e Hareket

18:00 Marmaris Limanına Varış