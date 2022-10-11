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Marmaris Ticaret Odası şoför alacak

Marmaris Ticaret Odası şoför alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 13:33
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Marmaris Ticaret Odası şoför alacak

Marmaris Ticaret Odası şoför alacak
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Basın İlan’da “Marmaris Ticaret Odası bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli ve tam zamanlı çalışacak 1(bir) adet Erkek makam şoförü alımı yapılacaktır.” Denildi.

Aşağıda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan kişilerin, 27.10.2022 günü saat 17.00’e kadar, şahsen el yazısı ile yazılmış bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV ve aşağıdaki belgelerle birlikte Oda Genel Sekreterliği’ne başvuru yapması gerekmektedir

GENEL ŞARTLAR:

· Tercihen en az ortaokul mezunu,

· B sınıfı ehliyete sahip olan,

· SRC2 ve SRC4 belgesi olan

· Şoför olarak en az 2 yıl tecrübeli,

· İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi,

· Şehir trafiğine ve güzergahlara hakim,

· Dikkatli, sorumluluk sahibi, sabırlı ve güleryüzlü,

· Diksiyonu düzgün, iletişimi kuvvetli,

· Trafik kurallarına, yol ve adres bilgilerine hakim,

· Kişisel bakım ve hijyen konusunda özenli

· Kullanacağı aracın temizlik, bakım, periyodik bakım, tamir ve diğer tüm süreçleri yürütebilecek,

· Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

· Şoförlük konusunda deneyim sahibi, protokol bilgisi olan

· İyi derecede navigasyon kullanabilen

· Marmaris’te ikamet eden

· Seyahat engeli olmayan,

· Askerlik hizmetini tamamlamış,

· Verilecek diğer görevlerde çalışmayı kabul edecek,

İSTENİLEN BELGELER

Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar,

Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,

Askerlik durum belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir),

2 Adet vesikalık fotoğraf,

Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri ile Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi

Detaylı özgeçmiş,

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