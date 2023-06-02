Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin galası yapıldı

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023'ün (MKSF‘23) galası çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin galası yapıldı

MKSF‘23’ün gala gecesi çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı. Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış kokteyline; Başkan Oktay, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, sponsor firmaların temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov, açılış konuşmasında organizasyonun başarılı olmasını ve sanatseverlere keyifli anlar yaşatmasını dilerken; Başkan Oktay da Marmaris'in adının olumlu haberlerle, sanatla, kültürle anılması için çaba gösterdiklerini ve festivalin kalıcı olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Galada, festival için hazırlanan tanıtım filminin gösteriminin ardından, organizasyona katkı sağlayanlara ve sponsorlara plaketleri takdim edildi. Etkinlik, klasik müzik eşliğinde devam etti.

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