Marmaris yaza hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen halk plajlarındaki ücretsiz şemsiye uygulaması için hazırlıklar bu yıl da başladı. Destek Hizmetleri’ne bağlı ekipler; Marmaris merkez, İçmeler, Burunucu Macera Parkı ve Turunç’ta şemsiye montajlarını tamamladı.