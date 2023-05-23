Marmaris yaza hazırlanıyor

Marmaris’te yer alan mavi bayraklı halk plajlarındaki ücretsiz şemsiyelerin montajları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar merkezde ve İçmeler’de bitirilirken Bozburun, Turgut ve Selimiye Sığliman’da devam ediyor.
Halk plajlarında yer alan duş, soyunma kabini, tuvalet, cankurtaran kulesi, engelli plajları gibi alanlar bakıma alındı. Yıpranmış malzemeler yenileriyle değiştirilirken, yeni montajlar da yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 310 şemsiyenin montajı tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.