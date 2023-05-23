Marmaris yaza hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen halk plajlarındaki ücretsiz şemsiye uygulaması için hazırlıklar bu yıl da başladı. Destek Hizmetleri’ne bağlı ekipler; Marmaris merkez, İçmeler, Burunucu Macera Parkı ve Turunç’ta şemsiye montajlarını tamamladı.

Marmaris yaza hazırlanıyor

Marmaris’te yer alan mavi bayraklı halk plajlarındaki ücretsiz şemsiyelerin montajları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar merkezde ve İçmeler’de bitirilirken Bozburun, Turgut ve Selimiye Sığliman’da devam ediyor.

Halk plajlarında yer alan duş, soyunma kabini, tuvalet, cankurtaran kulesi, engelli plajları gibi alanlar bakıma alındı. Yıpranmış malzemeler yenileriyle değiştirilirken, yeni montajlar da yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 310 şemsiyenin montajı tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

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