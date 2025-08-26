Marmaris'e iki kruvaziyer 930 yolcu getirdi

Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesine "Club Med 2" ve "Azamara Pursuit" isimli iki kruvaziyer 930 yolcu getirdi.

Bodrum Limanı'ndan gelen 181 metre boyundaki Malta bayraklı "Azamara Pursuit" isimli kruvaziyer Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide 672 yolcu ile 395 personel bulunuyor.

Bir sonraki durağı İstanköy (Kos) Limanı olacak gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden Club Med 2 de Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Kaş Limanı'ndan hareket eden Fransa bayraklı gemide, 258 yolcu ile 211 personelin bulunduğu belirtildi.

Geminin akşam saatlerinde Patmos Limanına hareket edeceği bildirildi.

