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Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi

Bahamalar bayraklı lüks "Silver Spirit" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:50
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Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 450 yolcu ve 400 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

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