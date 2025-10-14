Muğla’nın Marmaris ilçesi, Avrupa’nın en güvenli limanlarından Gümrüklü Limanı’na demir atan İtalya bayraklı Aidastella kruvaziyeriyle renklendi. 253 metre uzunluğunda, 14 güverte ve 1097 kabine sahip gemi, 2500 yolcu ve 1200 mürettebatıyla sabah saatlerinde limana yanaştı.

Çoğunluğu Alman olan turistler, gümrük işlemlerinin ardından tur otobüsleriyle ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Marmaris Kalesi, Dalyan ve Kleopatra Plajı turları yoğun ilgi gördü.

Turlara katılmayanlar ise çarşıda alışveriş yaptı, sahilde yürüyüşe çıktı ve plajlarda keyifli anlar yaşadı. Sezon sonuna ekonomik canlılık getiren Aidastella, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket edecek. Marmaris, bu yıl 30’dan fazla kruvaziyerle 50 bini aşkın turisti ağırladı.