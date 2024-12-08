Marmaris'te 24 saatte 50 metreküp yağmur yağdı

Kaynak: İHA
Marmaris'te 24 saatte 50 metreküp yağmur yağdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde şiddetli yağış uyarısı sonrası son 24 saatte ilçeye 50 metreküp yağmur yağdı. Yapılan ölçümlere göre yağışların devam edeceğini belirten yetkililer olası bir felaketin yaşanmaması için teyakkuz halinde bekliyor.

Yoğun geçen yaz sezonunun ardından, kış mevsimini yaşamaya başlayan turistik ilçe Marmaris'te yağışlı hava etkili oluyor. Dün sabah saatlerinde başlayan yağmurlar ile birlikte ilçede küçük çaplı su birikintileri meydana geldi, bazı kırsal mahalle yollarına düşen taşlar ekipler tarafından hızlıca kaldırıldı.

İlçe merkezinde yağışların ara ara sağanak halde devam etmesi, hayatı olumsuz etkilemezken Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve AFAD yetkililerimiz ile birlikle ilçemizdeki tüm ilgili kurumlarımız teyakkuz halinde. Yağmurlar gayet güzel yağıyor, şimdilik kriz haline gelen bir sorun tarafımıza bildirilmedi. Denizlerde ve ilçe genelinde tüm önlemlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık" şeklinde bilgi verdi.

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Meteoroloji verilerine göre Marmaris'te yağışların hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.

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