﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildiler.
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