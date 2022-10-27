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Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.  

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:48
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Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   

Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
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Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildiler. 

                                         

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