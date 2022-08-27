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5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 turist ölmüş 5 kişi de yaralanmıştı. Tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü verdiği ifadede, araç hareket etmeden önce ve devamında emniyet kemeri için uyarıda bulunduğunu ancak kimsenin takmadığını belirtti.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 17:43
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Marmaris’te 5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrildiği olayda, tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklanan Murtaza Arslan’ın savcılık ifadesinde "Araç harekete başlamadan ve devamında hatta kaza yerine 800 metre mesafe öncesine kadar araçta bulunanlara emniyet kemeri için uyardım, ancak kimse beni takmadı. 40- 50 kilometre hızla ilerliyordum. Yağış nedeniyle virajda aracın kontrolünü kaybettim. Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim, suçsuzum" dedi.

Kaza sonrası gözaltına alınan 3 kişiden cipin şoförü Murtaza Arslan tutuklandı, tur şirketinin sahibi Cemile A., adli kontrol şartı ile otomobilin sürücüsü Ali Kudret T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiği kazanın geniş kapsamlı araştırılması için alt dalı otomotiv olan 1 makine mühendisi ile 1 trafik bilirkişinin yer alacağı 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Bilirkişi heyeti çekici ile Menteşe ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürülen cipte kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunulmadığının tespitine yönelik çalışma yapacak.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 24 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Datça kara yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça yönüne giden Murtaza Arslan (58) yönetimindeki Irak uyruklu turistleri taşıyan 66 DC 170 plakalı safari cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Devrilen cip, metrelerce sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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