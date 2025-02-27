Marmaris'te Aşıklar Tepesi'nde halatlarla çöp topladılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris'te Aşıklar Tepesi'nde halatlarla çöp topladılar

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, İçmeler Aşıklar Tepesi'nde halatlarla inerek çöp topladı. Üç saatlik çalışmada onlarca torba atık toplandı.

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri rutin çalışmalarına devam ederken, belediyenin sorumluluk alanında olmamasına rağmen seyir tepelerinde de özel mesai harcıyor.

Bu kapsamda İçmeler Aşıklar Tepesi ve Armutalan'daki orman arazisinde temizlik yapıldı.

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Eşsiz Marmaris manzarasının en keyifli izlendiği yerlerden biri olan seyir tepesindeki temizlikte cam şişe, pet şişe, plastik, poşet, strafor kutular, karton, kağıt ve gazete parçaları gibi atıklar toplandı.

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Belediye ekibi sıkıntılı noktalarda ise bellerine halat bağlayıp, güvenlik önlemlerini alarak aşağıya atılan çöpleri topladı.

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Üç saatlik çalışmada onlarca torba çöp toplandı.

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Temizlik emekçilerinin Marmaris'i temiz tutmak için yoğun bir biçimde çalıştığını dile getiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'te her yere yetişmeye çalışıyor, ilçemizi temiz tutmak için 7/24 gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da aynı duyarlılığa davet ediyoruz. Marmaris'in eşsiz manzarasını izlerken çevremizi de koruyalım" diyerek vatandaşların da çevre konusunda duyarlı olmasını istedi.

Marmaris'te Aşıklar Tepesi'nde halatlarla çöp topladılar

Marmaris'te Aşıklar Tepesi'nde halatlarla çöp topladılar

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