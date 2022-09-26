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Marmaris'te 85 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apart otelde 85 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 12:30
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Marmaris'te bir apartta 85 kaçak göçmen yakalandı

Marmaris'te 85 kaçak göçmen yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki bazı apart ve otellerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kontrollerde bir apartın önünde minibüse binerek kaçmaya çalışan kaçak göçmenler fark edildi. Minibüste ve apartta yapılan incelemede yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 85 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüs sürücüsü İ.Y.A. (40) göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, iki otel işletmecisine kimlik bildirimi yapmadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uyguladı. (AA)

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