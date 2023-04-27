Marmaris'te çocuklar için bilim şenliği

ANKA'da yer alan haberde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında, Marmaris Belediyesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris Müze Müdürlüğü, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi’nin de proje paydaşlarından olduğu Cumhuriyetimiz 100. Yılında Bilimin Işığında Marmaris’ başladı.

53 ATÖLYE, 795 ETKİNLİK

Bilim parkının arka sokağına kurulan 3 Boyutlu Düşünme Atölyesi, Mikroskobik Gözlem Atölyesi, Mobil Uygulamalar Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi, Gölge Tiyatrosu Atölyesi, Mühendislik Atölyesi gibi 53 farklı atölyede rehber öğretmenler eşliğinde deneyler yapan öğrenciler bilimin renkli dünyası ile tanıştı. 795 etkinliğin yer aldığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Şahin, Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver, Prof. Dr. Emine Çil, Doç. Dr. Gökhan Güven, Dr. Güray Ünver ve Doç. Dr. Hakan Işık’la da bilim söyleşilerinin yürütüleceği şenlik, yarın ve 29 Nisan Cumartesi günü de devam edecek.

İnternet üzerinden 7 biin 320 öğrencinin kayıt yaptırdığı şenliğin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, çocuklar, eğitimciler ve veliler katıldı. Tek tek atölyeleri dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Başkan Oktay, şunları söyledi:

“Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri bilimle, sporla, sanatla buluşturmak bizim en önemli görevimiz. Bu şenlikte de bilimin renkli dünyası sizinle… Merakınızın her zaman yüksek, öğrenme hevesinizin sürekli olmasını diliyorum. Yıl boyunca etkinliklerimiz olacak. Bu şenlik de kutlamalarımızın bir parçası. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da çok büyük kutlamalarımız olacak.”