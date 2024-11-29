Marmaris’te feci kaza: 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Marmaris’te feci kaza: 2 kişi öldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kamyonet sürücüsü hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. İki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. ve C.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.K. ve C.K., hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nın tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris’te feci kaza: 2 kişi öldü

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