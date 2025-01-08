Marmaris'te feci kaza. Kafa kafaya çarpıştılar

Olay, bugün saat 14.30 sularında Değirmenyanı Datça yolu üzeri Çöplük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurlu havanın kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Fiat Tofaş markalı araç sürücüsü karşı şeritten gelen Honda markalı araca çarparak durabildi.

Kazayı görenler 112 Acil ihbar hattını arayarak destek çağırdı. Olay yerine gelen Bölge Trafik Amirliği'ne bağlı ekipler yol güvenliğini sağladı. Ambulans ekipleri hafif yaralı olan Tofaş araç sürücüsünü ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat devam ediyor.