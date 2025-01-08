Marmaris'te feci kaza. Kafa kafaya çarpıştılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris'te feci kaza. Kafa kafaya çarpıştılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde seyir halinde bulunan bir sürücü yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı yönden gelen bir başka araca çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı.

Olay, bugün saat 14.30 sularında Değirmenyanı Datça yolu üzeri Çöplük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurlu havanın kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Fiat Tofaş markalı araç sürücüsü karşı şeritten gelen Honda markalı araca çarparak durabildi.

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Kazayı görenler 112 Acil ihbar hattını arayarak destek çağırdı. Olay yerine gelen Bölge Trafik Amirliği'ne bağlı ekipler yol güvenliğini sağladı. Ambulans ekipleri hafif yaralı olan Tofaş araç sürücüsünü ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat devam ediyor.

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