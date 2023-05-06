Marmaris'te Hıdırellez Halk Plajı’nda kutlandı

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Marmaris’te coşku ile karşılandı. Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerde vatandaşlar zaman zaman yağan yağmura aldırış etmeden sahile yakılan ateşlerin üzerinden atlayıp dilek ağaçlarına isteklerini yazdılar.

Marmaris'te Hıdırellez Halk Plajı’nda kutlandı

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez dolayısıyla halk plajında bir şenlik düzenledi. Dileklerini dilek ağacına asan, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar müzik eşliğinde Hıdırellez Bayramı’nı kutladı.

Marmaris Belediyesi tarafından halk plajında düzenlenen etkinlik akşam 20.00’de başladı. Grup Physkos’tan Sinan Cem Vardar’ın şarkıları ve DJ Muzo’nun müzik performansı ile eğlenen vatandaşlar rengarenk bezlere dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı, yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Etkinliğe katılanlar sağlık, mutluluk, huzur, para, sevgi gibi dilekleri diledi. Zaman zaman yağan yağmura aldırmadan kutlamalara devam eden vatandaşlar gönüllerince eğlendikleri bir Hıdırellez geçirdi.

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Doktora 'damar yolu açılmadı' saldırısı Yaşam
Doktora 'damar yolu açılmadı' saldırısı
'Yeşil Pasaport hususiye dönebilir' diyen Süleyman Soylu'dan yalanlama Siyaset
'Yeşil Pasaport hususiye dönebilir' diyen Süleyman Soylu'dan yalanlama
Babacan: Demokrasi kazanacak herkes umutlanacak! Siyaset
Babacan: Demokrasi kazanacak herkes umutlanacak!
Manchester City Leeds'i İlkay ile yıktı. Arsenal ile puan farkı açıldı Spor
Manchester City Leeds'i İlkay ile yıktı. Arsenal ile puan farkı açıldı
Ekrem İmamoğlu: Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine
Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı Güncel
Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı