Marmaris'te kayıp turist aranıyor

Kayıp turist aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç gün önce doğa yürüyüşüne çıkan ve kendisinden haber alınamayan Rus vatandaşı bir kadın için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 11 Ağustos'ta Moskova'dan Marmaris'e tatil amacıyla gelen 48 yaşındaki Natalia Somova, 17 Ağustos sabahı İçmeler Mahallesi'ndeki Karya yürüyüş yoluna gitmek üzere otelden ayrıldı. Somova'nın 19 Ağustos'ta ülkesine dönmesi beklenirken, yakınları kendisinden haber alamayınca durumu kaldığı otele ve tur acentesine bildirdi. İhbar üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, ilçedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında, Somova'nın 17 Ağustos sabahı saat 07.30 civarında Karya Yürüyüş Yolu'na giriş yaptığı belirlendi.

Marmaris Asayiş Büro ekipleri, AFAD merkezi ile koordineli olarak AKUT Marmaris ve Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (MABKE) ile birlikte karanlıkta dağlık bölgede, bir ucu İçmeler Mahallesi'nde, diğer ucu Turunç Mahallesi'nde olan Karya Yürüyüş Yolu'nda arama çalışmalarına başladı. Ekipler, arama sırasında herhangi bir ize rastlamadı, ancak iz takip köpeklerinin de katıldığı çalışmalar, yaklaşık 11 kilometrelik alanda sabah saatlerinde devam ediyor.