Marmaris’te korkutan otel yangını! Alevler odaları da sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris’te korkutan otel yangını! Alevler odaları da sardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başlayan yangın otel odalarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

Son Haberler
Aydın-Muğla yolu sise gömüldü!
Aydın-Muğla yolu sise gömüldü!
Tarihi Han aslına uygun restore edildi
Tarihi Han aslına uygun restore edildi
Adana'da deprem (4 Nisan 2025)
Adana'da deprem
Uykusuz gecelerin suçlusu ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Uykusuz gecelerin suçlusu ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Trump'tan Mehmet Öz'e kritik görev! O merkezin başına geçiyor
Trump'tan Mehmet Öz'e kritik görev! O merkezin başına geçiyor