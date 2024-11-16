Marmaris’te kuvvetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris’te kuvvetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi

Muğla Marmaris'te etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, bazı işyerlerinin girişlerini su bastı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, bazı işyerlerinin girişlerini su bastı.

Marmaris'te dün geceden itibaren aralıklı olarak yağan yağmur, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak gök gürültülü ve şiddetli rüzgarlı olarak devam etti. İlçe genelinde etkili olana sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı işyerlerinin girişlerini su bastı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki birimler teyakkuza geçerken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alındı. Geceden bu yana etkili olan yağış sebebiyle şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, yetkililer kuvvetli rüzgarla birlikte ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Marmaris’te kuvvetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi

Marmaris’te kuvvetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi

Marmaris’te kuvvetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi

Marmaris’te kuvvetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi

Son Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin yeni polis alınacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin yeni polis alınacak
Yolda kalan araç motosikletle çekildi
Yolda kalan araç motosikletle çekildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brezilya yolcusu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brezilya yolcusu
Milli Takım'ın eski yıldızı Tayfur Havutçu yoğun bakımda
Milli Takım'ın eski yıldızı Tayfur Havutçu yoğun bakımda
ABD'de "tatil sezonu" harcamalarında rekor bekleniyor
ABD'de "tatil sezonu" harcamalarında rekor bekleniyor