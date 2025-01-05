Marmaris'te kuvvetli sağanak heyelana neden oldu

Yola düşen kaya ve toprak kütleleri, bölgedeki araçların mahsur kalmasına ve ulaşımın tamamen durmasına neden oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağışın ardından gerçekleşen heyelan, yolda büyük tahribata yol açtı. Bölgeye hızla ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle çalışmalara başladı. Yapılan müdahale sonucu, yol 30 dakika içinde yeniden trafiğe açıldı.

Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde, bölgedeki ulaşım kısa sürede normal hale geldi.