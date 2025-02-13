Marmaris’te milyonluk motoryat cayır cayır yandı

Edinilen bilgiye göre, açıkta demirli Nefes 16 isimli, 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine tekne hemen açığa alınarak ekipler tarafından müdahaleye başlandı. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ilçe jandarma, itfaiye, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki diğer teknelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Yangına müdahalede bulunan Halil İbrahim Karadağ, "Sanırım makine dairesinde başladı yangın. En az 10 tüple müdahale ettik ama söndüremedik, devam etti" dedi.

Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen motoryatta soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.