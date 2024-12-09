Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak yüzünden yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmaris'te hafta sonu etkili olan sağanak gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı tarım arazilerinde hasar oluşurken, kent merkezinde yollar suyla doldu. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, sağanak nedeniyle zarar gören kırsal mahalleleri ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Marmaris'te sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

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