Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı. Yol, ekiplerin çalışmasıyla 30 dakikada trafiğe açıldı.

Marmaris'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bayır Mahallesi'ne giden yolda saat 20.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya ve toprak kütleleri, onlarca aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu ve ulaşımı tamamen durdurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ekipleri, hızla bölgeye iş makineleri göndererek yol açma çalışmalarına başladı. Ekiplerin müdahalesi ile yol 30 dakika içerisinde tekrar trafiğe açıldı.

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