Marmaris’te taciz! Genç turist kız yaşlı sapığı ifşa etti

İskoçya’dan Muğla’nın Marmaris ilçesine tatile gelen 22 yaşındaki Chloe Richardson, tacize uğradı.
Genç kız, gündüz vakitlerinde kaldığı odada üzerini değiştirirken, yaşlı bir adamın cep telefonuyla dışarıdan kendisini çektiğini gördü.
“HER ŞEY HARİKAYDI TA Kİ..”
Yaşlı tacizciyi kayıt altına alan Chloe, “Türkiye’de tatil harikaydı, taa ki yaşlı bir adam üzerimi değiştirirken videoya çekene kadar” ifadelerini kullandı.
Arkadaşlarıyla Marmaris’te tatilin tadını çıkaran genç kız, gündüz sahilde akşam da eğlence mekânlarına gittiği anları görüntüledi.
İlgili Haberler