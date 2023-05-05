Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda 2020 yılında kurulan Muğla Tazelenme Üniversitesi'nin Marmaris kampüsü öğrencileri, Türk Halk Müziği konseriyle izleyenlerin karşısında çıktı.

Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri

“Öğrenmenin yaşı yoktur” sloganıyla yola çıkan Tazelenme Üniversitesi’nin 60 yaş üstü öğrencileri, Marmarislilere Türk Halk Müziği konseri verdi. Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri çok sayıda müzikseverin yanı sıra Marmaris Belediye Meclis üyesi Cengiz Kaya ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de izledi. Yaklaşık 1 saat süren konserde koro farklı yörelerden Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.

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