Marmaris'te toprak kayması nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye hızla iş makineleri sevk ederek yol açma çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, yolda mahsur kalan vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını belirtirken, kolluk kuvvetlerinin ve ekiplerin hızla olay yerine ulaşarak yol açma çalışmalarına başladığını açıkladılar.

Yoğun yağışların etkili olduğu bölgede, araç içinde bekleyen vatandaşlar bir an önce çözüm beklediklerini dile getirdi. Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini ve vatandaşların güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmaları için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti. Ayrıca, bölgeye gidecek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.