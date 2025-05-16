Marmaris’te turistleri gasp eden 3 kişi tutuklandı

Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta 15 Mayıs 2025 gecesi saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.H.B.W. ve M.B.W. isimli Danimarka uyruklu turistlerin sokakta yürüdükleri sırada yanlarına motosikletli üç kişi yanaştı. Şüpheliler turistlerin elektronik sigaralarını istedi. Turistlerin elektronik sigarayı vermek istememesi üzerine saldırganlar, onları darp ederek, yaklaşık 200 kron (800 TL) değerindeki elektronik sigarayı zorla alıp olay yerinden uzaklaştı. Turistlerin ihbarı üzerine, Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin H.E.F., B.G. ve F.K. olduğu belirlendi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, H.E.F. ve F.K.'yı aynı gün Beldibi Mahallesi'nde yakaladı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen B.G. ise 16 Mayıs 2025 tarihinde kıskıvrak yakalandı. H.E.F. ve B.G.'nin suça sürüklenen çocuk (SSÇ) oldukları belirlenirken, Çocuk Büro Amirliği'nce yürütülen işlemler sonucunda şüpheliler H.E.F., B.G. ve F.K. aynı gün Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Turistlerin gasp edildiği anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen 2 turiste, motosiklet ile yaklaşan 3 şüphelinin darp ve gasp etmesi ile turistlerin olay yerinden kaçışları yer aldı.