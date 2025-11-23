Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Marmaris’te düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris şube amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin kaldığı otel odası ve araçlarında arama yapıldı. 21 Kasım tarihinde yapılan operasyonla 3 kişi gözaltına alınarak emniyet merkezine getirildi. Yapılan aramalarda, 13 gram metamfetamin, 14 gram kokain, 72 adet sentetik ecza, 3.4 gram esrar, 2 hassas terazi ile 27 bin 110 TL, 100 dolar, 115 pound ve 20 euro suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Marmaris’e ziyaret amaçlı geldikleri değerlendirilen şüpheli şahıslar emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmaris Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. İkisi kadın 3 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem yapılırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.