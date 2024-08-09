Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde yaban domuzları şehir merkezine indi.

Yemek arayışı içinde sokak aralarında dolaşan domuzlar, çöpleri karıştırarak buldukları yiyecek artıklarıyla beslendi.

Son dönemde yaşanan kuraklık ve orman yangınları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, şehir merkezlerine daha yakın alanlarda yiyecek aramaya başladı. Marmaris’teki bu hareketlilik, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şehirdeki çeşitli noktalarda dolaşan yaban domuzları, özgürce gezindikleri gözlemlendi.

Yetkililer, yaban domuzlarıyla karşılaşan vatandaşları sakin olmaları ve cadde ile sokaklarda yiyecek bırakmamaları konusunda uyardı.

Domuzların şehirdeki varlığı, hem şaşkınlık hem de tedirginliğe neden olurken, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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