Marmaris’te yeni nesil çöp konteynerleri

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla temizlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda çevreci, modern ve daha az gürültü oluşturan 170 adet plastik çöp konteyneri envantere eklendi.

Marmaris’te yeni nesil çöp konteynerleri

ANKA'da yer alan haberde, Marmaris Belediyesi, ilçenin temizlik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında 770 litrelik 170 adet yeni plastik çöp konteyneri satın aldı. Hafif ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken konteynerler, zaman zaman şikayetlere neden olan çöp arabası gürültüsünü önemli ölçüde azaltacak. Konteynerlerin açık hava şartlarına son derece dayanıklı olduğunu belirten müdürlük yetkilileri, vatandaşlardan yeşil konteynerlere kül ve yanan madde atılmaması konusunda hassas olunmasını rica etti.

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Daha temiz bir ilçe hedefi doğrultusunda altyapı olanaklarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu konteynerle hem gürültü sorunu aza inecek hem de daha kolay temizlendiği için hijyen noktasında daha elverişli olacak. Hem araç filomuzu hem de ekipmanlarımızı güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Daha temiz bir Marmaris için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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