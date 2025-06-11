Marmaris’te zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
Marmaris’te zincirleme trafik kazası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir araç, karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Arkadan gelen üçüncü araç ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Marmaris-Datça karayolu, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
‘Leyla’da yeni bir dönem başlıyor
‘Leyla’da yeni bir dönem başlıyor
İyi ve önemli insanlar kendilerine iyi davransınlar lütfen!
İyi ve önemli insanlar kendilerine iyi davransınlar lütfen!
Bir insan toprağa Bir insan zirveye
Bir insan toprağa Bir insan zirveye
Asgari ücrette temmuz güncellemesi olacak mı?
Asgari ücrette temmuz güncellemesi olacak mı?
Osmanlı’da Redif Taburları
Osmanlı’da Redif Taburları