Marmaris'teki ölüm bilmecesi 2 yıldır çözülemedi

34 yaşındaki Collier, Ekim 2020'de Marmaris'teki Sun Apart Otel'in dördüncü katının balkonundan düştükten sonra ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.



İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiliz adli tabip, Derek Winter, Ryan'ın kendi canına mı kıydığını yoksa kazara mı düştüğünü söylemenin "imkansız" olmakla birlikte tanık ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu belirtti.



GÖRGÜ TANIKLARININ SÖZLERİ

Verilen bilgiye göre, dört görgü tanık, Winter’ın aşağı inmesi için bağırdı ancak, o balkondan atladı. Ryan'ın partnerinin kızı, Ryan'ı "aniden aşağı atlamadan" önce korkulukların üzerinde dururken gördüğünü ifade ederken partneri Donna Noble, parmaklıkların üzerinde durduğunu ve “birden zıpladığını” söyledi. Diğer tanıklar ise Ryan'ın balkondan sarktığını veya korkuluklarda oturduğunu söyledi.







ACILI BABA: "MUHTEMELEN GERÇEĞİ ASLA BİLEMEYECEĞİZ"

Duruşmanın ardından konuşan Ryan'ın 66 yaşındaki babası, "Sonuç beklediğimiz gibi oldu. En büyük korku Ryan'ın intihar ettiğinin söylenmesiydi. Yapmadığını biliyorduk. Muhtemelen gerçeği asla bilemeyeceğiz.” dedi.



Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığının daha fazla kanıt elde etmek için önünün engellendiği haberde yer alan iddialar arasında yer aldı.



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