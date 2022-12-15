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Marmaris'teki ölüm bilmecesi 2 yıldır çözülemedi

2 yıl önce Muğla’nın turistik kenti Marmaris’teki bir otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz turist Ryan Collier’in ölümündeki sis perdesi hâlâ aralanamadı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:04
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Marmaris'teki İngiliz turistin ölüm bilmecesi 2 yıldır çözülemedi

Marmaris'teki ölüm bilmecesi 2 yıldır çözülemedi
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34 yaşındaki Collier, Ekim 2020'de Marmaris'teki Sun Apart Otel'in dördüncü katının balkonundan düştükten sonra ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiliz adli tabip, Derek Winter, Ryan'ın kendi canına mı kıydığını yoksa kazara mı düştüğünü söylemenin "imkansız" olmakla birlikte tanık ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu belirtti.

GÖRGÜ TANIKLARININ SÖZLERİ
Verilen bilgiye göre, dört görgü tanık, Winter’ın aşağı inmesi için bağırdı ancak, o balkondan atladı. Ryan'ın partnerinin kızı, Ryan'ı "aniden aşağı atlamadan" önce korkulukların üzerinde dururken gördüğünü ifade ederken partneri Donna Noble, parmaklıkların üzerinde durduğunu ve “birden zıpladığını” söyledi. Diğer tanıklar ise Ryan'ın balkondan sarktığını veya korkuluklarda oturduğunu söyledi.



ACILI BABA: "MUHTEMELEN GERÇEĞİ ASLA BİLEMEYECEĞİZ"
Duruşmanın ardından konuşan Ryan'ın 66 yaşındaki babası, "Sonuç beklediğimiz gibi oldu. En büyük korku Ryan'ın intihar ettiğinin söylenmesiydi. Yapmadığını biliyorduk. Muhtemelen gerçeği asla bilemeyeceğiz.” dedi.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığının daha fazla kanıt elde etmek için önünün engellendiği haberde yer alan iddialar arasında yer aldı.

yenicaggazetesi.com.tr
 

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Vatandaş
15.12.2022 18:23
Allah rahmet eylesin  
 
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