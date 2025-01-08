Marmaris’teki o otel ile ilgili yeni bir adli süreç başladı: 11 yıl önce acılan dava kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris’teki o otel ile ilgili yeni bir adli süreç başladı: 11 yıl önce acılan dava kapandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde denize sıfır bir otelin davasında karar çıktı. 11 yıldır süren hukuk savaşında otel tahliye edilerek sahibine teslim edildi. Otel sahibi ödenmeyen kira için yeni bir hukuk savaşı başlattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde yer alan otelin mülk sahibi O.B., kendisine ait 10 bin metrekarelik arsayı 2003 yılında yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına turizmci E.K.'ye otel yapması için kiralamıştı.

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Mülk sahibinin iddiasına göre, 2013 yılında kira süresi dolmasına rağmen işletmeci otelden ayrılmadı. Bu durum üzerine mülk sahibi O.B., işletmeci hakkında hukuk süreci başlattı.

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Geçen 11 yıllık süreçte mülk sahibine herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı öne sürüldü. Hukuk mücadelesini kazanan O.B., dün avukatları, kolluk kuvvetleri ve icra memurları eşliğinde otelin tahliyesini sağladı. Tahliye işlemi sonrası otel mülk sahibine devredilirken, 11 yıl boyunca ödenmediği iddia edilen kira bedelleriyle ilgili hukuki sürecin de başladığı öğrenildi.

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