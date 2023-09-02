Marmaris'teki orman yangını havadan söndürüldü

Gökova Körfezi'nde yıldırım kaynaklı başlayan oran yangını havadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter ve 3 uçak müdahale etti.

Marmaris'teki orman yangını havadan söndürüldü

İHA'nın haberine göre, Karacasöğüt mevkii Tuzla Burnu ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda başlayan karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede başlayan orman yangınına havadan 5 helikopter ve 3 uçak müdahale etti. Hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapılıyor. Soğutma çalışması için ulaşımın olmaması nedeniyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri teknelerden en yakın alanda inerek soğutma çalışmalarına katılıyor.

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