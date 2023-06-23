Marmaris'teki orman yangınında dehşete düşüren detay: Ormana atılıp cesedi ateşe verilmiş

Marmaris'te başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken ormanda bulunan bir ceset dehşete düşürdü.

Marmaris'teki orman yangınında dehşete düşüren detay: Ormana atılıp cesedi ateşe verilmiş

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıalan mevkisinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekipler ile 8 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına devam ediyor.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Yangınını söndürme çalışmaları sırasında ormanın yanan bölümünde boynunda kemer bulunan bir erkek cesedi bulundu.

Öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu yangının çıktığı belirlendi.

Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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