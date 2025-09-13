Marmaris’teki silah operasyonun şüphelileri için karar verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris’teki silah operasyonun şüphelileri için karar verildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli tutuklandığını açıkladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Marmaris ilçesinde ellerinde ruhsatsız silah bulunduğu tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 6 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 154 adet tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son Haberler
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında
Elektrik panosu alev alev yandı! İtfaiye seferber oldu
Elektrik panosu alev alev yandı! İtfaiye seferber oldu
İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!
İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!
Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!
Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!
Okan Buruk'tan maç öncesi net mesaj: Galatasaray'da forma aslanın ağzında!
Okan Buruk'tan maç öncesi net mesaj: Galatasaray'da forma aslanın ağzında!