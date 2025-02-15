Marmoush 14 dakikada 3 gol attı: Manchester City, Newcastle'ı 4 golle geçti

Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Newcastle United’ı 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Pep Guardiola’nın takımı için Premier Lig’deki 4. sırayı garantilemelerini sağladı. Galibiyetin yıldızı, yeni transfer Omar Marmoush oldu. Eintracht Frankfurt’tan 59 milyon pound karşılığında transfer edilen Marmoush, ilk yarıda sadece 14 dakikada attığı üç golle Manchester City tarihine geçti.

MARMOUSH 14 DAKİKADA HATRİCK YAPTI

Omar Marmoush, takımının 19. dakikada Ederson’un uzun pasından yararlanarak attığı golle maçı açtı. 24. dakikada, Ilkay Gündoğan’ın mükemmel pasını gole çeviren Marmoush, 33. dakikada ise Savinho’nun asistinde üçüncü golünü attı. Bu hat-trick, Premier Lig tarihinde Manchester City oyuncusu tarafından atılan dördüncü en hızlı hat-trick oldu. Sergio Agüero, 2015 yılında dokuz dakikada üç golle bu rekoru elinde tutuyor.

SAVİNHO’NUN YARDIMCI ROLÜ VE YENİ TRANSFERLER

Marmoush’un harika performansının yanı sıra, Savinho’nun da katkıları büyük oldu. 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, sağ kanatta hızla ilerleyerek Newcastle savunmasını zor durumda bırakmayı başardı. Guardiola, Savinho’yu bu sezonun en önemli transferlerinden biri olarak öne çıkarırken, Jack Grealish’in sakatlık nedeniyle bu sezon başında daha az süre almasına da dikkat çekti. Savinho, oyununu sürekli olarak geliştirdi ve etkili koşuları ile City’nin ataklarının başını çekti.

MCATEE’NİN SKORA KATKISI VE HAALAND’IN DURUMU

Sonradan oyuna giren James McAtee, 84. dakikada Erling Haaland’ın kafasından gelen topu ağlarla buluşturdu ve City’nin farkı dörde çıkarmasını sağladı. Bu galibiyet, aynı zamanda Haaland için moral kaynağı oldu ancak son dakikada aldığı darbe nedeniyle erken oyundan çıkmak zorunda kaldı. Guardiola, Haaland’ın sakatlığının ciddi olup olmadığını görmek için daha fazla bilgi almayı bekliyor. Haaland’ın sakatlığının takımı nasıl etkileyeceği, Çarşamba günü oynanacak Real Madrid karşılaşmasından önce merakla bekleniyor.

NEWCASTLE’IN ETİHAD’DA YALNIZCA KÖTÜ HATIRALARI KALDI

Newcastle United, Etihad Stadyumu’nda oynadıkları son 16 maçın tamamını kaybetti ve son altı ziyaretlerinde gol atamadılar. Bu, takımın başındaki Eddie Howe için olumsuz bir tablo oluşturuyor. Newcastle, bir yanda sürekli gelişen Manchester City’ye karşı direnmeye çalışırken, diğer taraftan ligin üst sıralarına çıkma hedefinden uzaklaşıyor.

GUARDİOLA'NIN YORUMLARI VE GELECEK MAÇLAR

Pep Guardiola, bu galibiyeti, takımının bir araya gelme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Özellikle savunmadaki eksikliklere rağmen, oyunlarının hızla oturması takım için gelecek maçlar adına umut verici. Guardiola, 23 Şubat’ta Liverpool’un Etihad Stadyumu’nu ziyaret edeceği maçı için daha da konsantre olmaları gerektiğini belirtti. City’nin son yedi maçta topladığı 16 puan, şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olduklarını gösteriyor.