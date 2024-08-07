Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı

Sosyal medyada ulusal marş çalınırken gülmemeye çalıştığı videoyla tanınan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahima Diarra’nın, Sivasspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 2022’den bu yana İngiltere Championship takımlarından Huddersfield’da forma giyen Diarra, iki sezonda toplam 41 maça çıktı ve 4 asist yaptı, ancak gol kaydedemedi.

Sivasspor, transferle ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Diarra’nın bir milli maç sırasında ulusal marş çalınırken gülmemek için kendini zor tuttuğu anlar sosyal medyada viral olmuş ve videoyla ilgili birçok edit yapılmıştı.