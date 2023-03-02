Fransa Marsilya'yı konuşuyor: Tarihi rezalet  

Fransa'nın güçlü takımlarından Marsilya, Fransa Kupası'nda büyük bir şok yaşadı.

Marsilya, kupada 2. ligin vasat takımlarından Annecy ile karşı karşıya geldi.

Maçın favorisi olarak gösterilen Marsilya'nın turu geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu. 29. dakikada da Veretout'la öne geçti.

Ancak ikinci yarıda işin rengi değişti. Konuk takım 53. dakikada Sahi ve 59. dakikada Mouanga ile durumu 2-1 yaptı.

Marsilya 90+6'da Mughe ile maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmada beraberlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda 7-6'lık üstünlük kuran Annecy tarihe geçen bir başarı elde etti.

Marsilya böylece kupadan elendi.