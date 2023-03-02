2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa Marsilya'yı konuşuyor: Tarihi rezalet  

Fransa Marsilya'yı konuşuyor: Tarihi rezalet  

Fransa'da Marsilya kupa maçında ikinci lig takımına elendi

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 07:23
Takip Et

Marsilya kupadan elendi, Fransa'da gündem oldu

Fransa Marsilya'yı konuşuyor: Tarihi rezalet  
+
Aa
-

Fransa'nın güçlü takımlarından Marsilya, Fransa Kupası'nda büyük bir şok yaşadı.

Marsilya, kupada 2. ligin vasat takımlarından Annecy ile karşı karşıya geldi.

Maçın favorisi olarak gösterilen Marsilya'nın turu geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu. 29. dakikada da Veretout'la öne geçti.

Ancak ikinci yarıda işin rengi değişti. Konuk takım  53. dakikada Sahi ve 59. dakikada Mouanga ile durumu 2-1 yaptı.

Marsilya 90+6'da Mughe ile maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmada beraberlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda 7-6'lık üstünlük kuran Annecy tarihe geçen bir başarı elde etti.

Marsilya böylece kupadan elendi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
3
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
4
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
5
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
7
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.