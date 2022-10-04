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Cengiz Ünder'in takımı Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu'nun 3. hafta maçında Marsilya ile Sporting karşılaştı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 22:35
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Marsilya Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını aldı ve Sporting maçına baktı

Cengiz Ünder'in takımı Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı
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Veledrome Stadyumu'nda oynanan ve Sporting'in trafiğe takılması nedeniyle geç başlayan karşılaşmayı Marsilya 4-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Sporting Francisco Trincao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya bu gole 13. dakikada Alexis Sanchez ile karşılık verdi ve durum 1-1 oldu. Fransız temsilcisi bu golden yalnızca 3 dakika sonra ise Amine Harit'in golüyle 2-1 öne geçti. Sporting'te kaleci Antonio Adan, 23. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Marsilya ilk yarı bitmeden 28. dakikada Leonardo Balerdi ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-1 önde gitti.



Maç uzun süre Marsilya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile devam ederken 84. dakikada Chancel Mbemba sahneye çıktı ve Fransız temsilcisinin maçı 4-1 kazanmasını sağladı.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 62 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Marsilya, 3 puana yükseldi. Sporting, 6 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Sporting, Portekiz'de Marsilya'yı ağırlayacak.

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