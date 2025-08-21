Marsilya'da kaos! Benatia, Rabiot ve Rowe kavgasını anlattı: "Böylesini görmedim"

Marsilya'da kaos! Benatia, Rabiot ve Rowe kavgasını anlattı: "Böylesini görmedim"

Marsilya Sportif Direktörü Medhi Benatia, Rennes maçı sonrası Rabiot ile Rowe arasında soyunma odasında çıkan kavgayı anlattı

Ligue 1'in ilk haftasında Rennes'e deplasmanda 1-0 yenilen Marsilya'da soyunma odası karışmış, Rabiot ile Rowe birbirine girmişti. Bu olayın ardından Marsilya iki oyuncunun da kadro dışı bırakıldığını ve transfer listesine konulduğunu açıklamıştı.

Marsilya Sportif Direktörü Medhi Benatia, Rabiot ile Rowe arasında yaşanan kavganın ayrıntılarını paylaştı.

BENATIA: "TAM BİR KAOS YAŞANDI"

RMC Sport'a konuşan Benatia, “Bazı oyuncular takımın performansını eleştirmeye başladı. Sözlü tartışma büyüdü, sesler yükseldi. Normalde birkaç oyuncu ayırır ve sakinleşilir. Ama bu kez işler yumruklaşmaya gitti. Bir oyuncumuzun da baygınlık geçirmesiyle tam bir kaos yaşandı. Hayatımda böyle bir şey görmedim.Tüm bunlar soyunma odasında oluyor, tam bir kaos ortamı, daha önce böyle bir şey görmedim. Sinirlerin gerilmesi olabilir, ama fiziksel saldırıya, ağzına yumruk atmaya ve güvenlik görevlilerinin gelip sizi ayırmaya kadar varamaz... Neredeyiz biz? Futbol oynamak için buradayız.” dedi.

