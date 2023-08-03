Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması. Fenerbahçe'ye şart koştular

Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Cengiz Ünder için Marsilya cephesinden açıklama geldi. Başkan Longoria, Sarı-Lacivertliler ve diğer takımların Cengiz Ünder transferi için Marsilya'nın taleplerini karşılamak zorunda olduğunu belirtti.

Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması. Fenerbahçe'ye şart koştular

Sezona yaptığı transferler ile başlayan ve Zimbru'ya elemelerde toplamda 9 gol atan Fenerbahçe'de kadro planlamaları sürüyor.

Bir süredir Marsilya ile temasta bulunan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'le anlaştığı belirtilirken, Marsilya ile pazarlıkları sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan milli futbolcunun transferine dair Fransız ekibinden resmi açıklama geldi.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria "Teklifler var ama bir anlaşma yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında Fenerbahçe'nin ismini zikreden başkan, Sarı-Lacivertliler ve diğer takımların Cengiz Ünder transferi için Marsilya'nın taleplerini karşılamak zorunda olduğunu hatırlattı.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Terör örgütü İstanbul'da bir AVM'yi kana bulayacaktı Güncel
Terör örgütü İstanbul'da bir AVM'yi kana bulayacaktı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Güncel
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Eze İstanbul'dan ayrılmadı Spor
Eze İstanbul'dan ayrılmadı
Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak Güncel
Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak
Günün karikatürü. Emre Ulaş AKP'ye oy verenlerin evdeki durumunu çizdi Güncel
Günün karikatürü. Emre Ulaş AKP'ye oy verenlerin evdeki durumunu çizdi
Erdoğan'dan Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin açıklama Güncel
Erdoğan'dan Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin açıklama