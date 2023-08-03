Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması. Fenerbahçe'ye şart koştular

Sezona yaptığı transferler ile başlayan ve Zimbru'ya elemelerde toplamda 9 gol atan Fenerbahçe'de kadro planlamaları sürüyor.

Bir süredir Marsilya ile temasta bulunan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i bitirmek için yoğun mesai harcıyor.



Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'le anlaştığı belirtilirken, Marsilya ile pazarlıkları sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan milli futbolcunun transferine dair Fransız ekibinden resmi açıklama geldi.



Marsilya Başkanı Pablo Longoria "Teklifler var ama bir anlaşma yapılmadı" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarının devamında Fenerbahçe'nin ismini zikreden başkan, Sarı-Lacivertliler ve diğer takımların Cengiz Ünder transferi için Marsilya'nın taleplerini karşılamak zorunda olduğunu hatırlattı.