Mars’ın kurak bölgesinde heyecanlandıran keşif! Bilim dünyasını da şaşkına çevirdi

Araştırmacılar, yaptıkları uzun soluklu çalışmalar neticesinde söz konusu bölgede yaklaşık 16.000 kilometre uzunluğunda eski nehir yataklarının izlerini saptadı. Heyecan dolu bu bulgu, bilim dünyasına Mars’ın geçmişinde varsayılandan daha nemli bir dönem geçirmiş olabileceğini de düşündü.

Chıp’ın haberine göre Keşif, Mars’ın yüksek ve kraterli arazilerinden biri olan Noachis Terra bölgesinde yapıldı. Bu bölge, Mars yüzeyindeki en eski yapılardan bazılarını barındırıyor. Daha önce suya dair belirgin bir işaret görülmeyen Noachis Terra, şimdiye kadar “kuru” kabul edilen bölgelerden biriydi. Araştırma ekibi, NASA’nın Mars uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinden incelemeler yaptı. Görüntüler, Avustralya’nın yüzölçümünden daha büyük bir alanı kapsıyor. Bu geniş bölgede, zamanla akan suyun geride bıraktığı izleri gösteren kıvrımlı sırtlar ortaya çıktı.

“Fluvial sinuous ridges” olarak bilinen bu yapılar, bir zamanlar akmakta olan nehirlerin taşıdığı tortuların, zamanla çevresindeki daha yumuşak zeminin aşınmasıyla yüzeye çıkması sonucu oluşuyor. Bazıları yalnızca birkaç yüz metre genişliğinde ve birkaç kilometre uzunluğunda. Ancak çok daha büyük olanlar da var.