Görev ekibi, aracın kritik bilimsel verilerini yörüngeden Dünya'ya aktarma yeteneğinin askıya alınmasının, gelecekteki Mars görevleri için endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Kızıl Gezegen'in yörüngesinde 11 yılı aşkın süredir görev yapan araç, Mars'ın zaman içinde nasıl kurak ve soğuk bir gezegene dönüştüğüne dair çığır açan veriler sunuyordu.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, MAVEN'in rutin bir veri iletimi sırasında sinyal alışverişinin aniden durduğu ve görev kontrol ekibinin aracı kurtarmaya yönelik yoğun çabalarına rağmen henüz bir yanıt alınamadığı belirtildi.

İletişimin kesilme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, aracın yörüngede mi yoksa arızalı bir durumda mı olduğu belirsizliğini koruyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ: GÖREV KRİTİK ÖNEME SAHİPTİ

MAVEN görevinin kesintiye uğraması, uluslararası bilim camiasında derin bir üzüntü ve endişeyle karşılandı. Uzmanlar, aracın Mars araştırmaları için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gezegen bilimci Dr. Sarah T. Johnson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "MAVEN, Mars'ın atmosferini uzaya kaybetme sürecini anlamamız için kilit bir rol oynuyordu. Onun topladığı veriler, gezegenin manyetik alanının çöküşüyle ilgili en sağlam kanıtları sağlıyordu. İletişimin kesilmesi, yalnızca mevcut görevimizi değil, aynı zamanda gelecekteki insanlı Mars görevleri için atmosferik modellememizi de olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) eski gezegen keşif programı yöneticisi Prof. Dr. Klaus Richter ise, olası bir donanım arızasına dikkat çekerek, "Derin uzay görevlerinde 10 yılı aşan operasyonlarda bu tür zorluklar beklenir. Ancak MAVEN'in kaybı, Mars'ın yüzeyindeki araçlar için kritik bir veri aktarma rölesi görevini de aksatabilir. Bu, gelecekteki iniş misyonları ve keşifler için bir domino etkisi yaratma potansiyeli taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA DARBE

MAVEN'in bugüne kadar sağladığı veriler, Mars'ın yaklaşık 4 milyar yıl önce sıvı suyu destekleyebilecek yoğun bir atmosfere sahip olduğu teorisini güçlendirdi.

Araç, özellikle Güneş rüzgarlarının atmosferi nasıl aşındırdığını detaylı olarak haritalandırdı. Mars'ın iyonosferindeki karmaşık süreçleri ortaya koydu.

NASA'nın mühendislik ekipleri, uzay aracına yeniden komut gönderme ve yörünge pozisyonunu izleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ancak iletişim protokollerinde kullanılan radyo sinyallerinin alınamaması, MAVEN'in güç sisteminde veya ana iletişim ünitesinde ciddi bir arıza yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.