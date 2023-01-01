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Mars'a kar yağdı. Uzay aracı fotoğrafları yayınladı

NASA, Mars'a yağan karın yeni görüntülerini paylaştı. Kızıl gezegene yağan iki türlü kar görüntüsü, görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:30
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Mars'ta kar yağdı. Perseverance gezgini Mars'taki kar fotoğrafını çekti

Mars'a kar yağdı. Uzay aracı fotoğrafları yayınladı
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Mars kuru ve ıssız bir yer olarak tanımlanıyor. Ancak NASA tarafından paylaşılan yeni görüntülere göre Mars kışı da yaşıyor.

Mars'ın gözlem aracı Perseverance gezgini ve Ingenuity helikopterinin yaptığı çalışmaya göre, önce Jezero Krateri'ni besleyen eski bir nehir deltasını keşfettiği Mars'ın Kuzey Yarımküre'sinde şu anda kış mevsiminin sonlarının yaşandığı ortaya çıktı. Her zaman olduğu gibi, gezegenin ana bileşeni olan toz, Mars hava durumunu derinden etkiledi. Kış ayları toz fırtınaları ile başladı ancak kar, buz ve don olayları da yaşadı. Mars’ın kutuplarında sıcaklıklar -123 derecelere kadar düştüğü gözlemlendi.

Mars’ta iki tür kar yağdığı ortaya çıktı. Birincisi, Dünya’da olduğu gibi, donmuş buz kristalleri şeklinde oldu. Mars’ın ince atmosferi ve sıfırın altındaki sıcaklıkları nedeniyle bu geleneksel kar, yere dokunmadan önce katı halden çıkıp doğrudan gaz haline geçti.

Kuru buz olarak da adlandırılan karbon dioksit buzu kış ayları boyunca Mars’ta kraterlerin içinde görülebildi. Bu tür kar yüzeye inip kapladı. Kutup bölgelerinde bir metre kadar kar tabakası oluştu.

Hiçbir yörünge aracı veya yüzey araştırma aracı kızıl gezegene düşen karı göremedi çünkü kar yalnızca geceleri bulut örtüsünün altındaki kutuplarda meydana geldi. Yörüngelerdeki kameralar bulutların arkasına bakamadı ve hiçbir yüzey araştırma aracı kutuplardaki dondurucu soğuklara dayanacak kadar sağlam olamadı.

Ayrıca, Mars Reconnaissance Orbiter yörünge aracı üzerindeki cihazlar, insan gözünün göremediği ışığı algılayabiliyor ve Mars kutuplarına düşen karbondioksit karını tespit etti. 2008'de Mars'a gelen Phoenix iniş aracı, ayrıca Mars'ın kuzey kutbundan yaklaşık 1.609 kilometre uzaktaki noktasından su buzu karı tespit etmek için lazer cihazlarından birini kullandı.

 

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