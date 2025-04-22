Mars’ta şaşırtan keşif! Geometrik yapı tartışmaları alevlendirdi! İşte uzman görüşleri...

NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter’ı tarafından çekilen görüntülerde ortaya çıkan yaklaşık 235 metre genişliğindeki kare şeklindeki yapı, bilim dünyasında büyük bir heyecan dalgası oluşturdu.

Mars’ın yüzeyinde neredeyse mükemmel bir geometriye sahip bu oluşum, eski uygarlıkların kalıntısı olabileceği yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirirken, bilim insanları yapının doğal süreçlerle oluştuğunu savundu.

Kızıl Gezegen’in sırlarla dolu geçmişi, bu keşifle bir kez daha mercek altına alındı.

Keşif, ilk olarak 1997-2006 yılları arasında Mars’ın haritasını çıkaran Mars Global Surveyor (MGS) uzay aracı tarafından tespit edilmişti. Ancak yapı, NASA’nın daha gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle donatılmış Mars Reconnaissance Orbiter’ı sayesinde geçtiğimiz aylarda detaylı bir şekilde incelendi.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nin Mars Image Explorer platformunda yayınlanan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Podcast yayıncısı Joe Rogan’ın paylaşımı ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın konuya ilgisi, tartışmaları daha da hararetlendirdi.

BİLİM İNSANLARININ GÖRÜŞLERİ

Bilim dünyası, yapının kökeni konusunda ikiye bölünmüş durumda. California Üniversitesi’nden gezegen bilimci Dr. Alfred McEwen, yapının doğal bir oluşum olduğunu savundu:

“Mars’ın yüzeyi, rüzgar erozyonu ve volkanik faaliyetler gibi süreçlerle şekilleniyor. Bu kare yapı, muhtemelen kristalleşmiş lav akıntılarının veya tektonik çatlakların sonucu.”

McEwen, yapının geometrik görünümünün optik bir illüzyon olabileceğini ve yüksek çözünürlüklü görüntülerin bu tür yanılsamaları sıkça ortaya çıkardığını belirtti.

Ancak, bazı uzmanlar daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. SETI Enstitüsü’nden astrobiyolog Dr. Nathalie Cabrol, yapının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı:

“Mars’ın jeolojik geçmişi, beklenmedik sürprizlerle dolu. Bu yapı, eski bir su havzasının veya donma-çözülme döngülerinin izlerini taşıyor olabilir. Doğal olduğunu varsaysak bile, Mars’ın iklim tarihine dair önemli ipuçları sunabilir.”

Cabrol, NASA’nın gelecekteki görevlerinde bu bölgeye öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.

KOMPLO TEORİLERİ VE SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Sosyal medyada, özellikle Reddit ve X platformlarında, yapıya dair spekülasyonlar çığ gibi büyüdü.

Bazıları, bunun eski bir Mars uygarlığının kalıntısı olduğunu iddia ederken, diğerleri “uzaylı piramitleri” gibi fantastik teoriler öne sürdü.

NASA, bu tür iddiaları kesin bir dille reddediyor. Ajansın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndan Dr. Michelle Thaller, “Mars’ta yaşam izlerine dair henüz somut bir kanıt bulunmadı. Bu yapı, büyük olasılıkla jeolojik bir oluşum. Ancak, bilimsel merakı ateşlemesi bile başlı başına değerli” dedi.

Yapının keşfi, Mars’ın geçmişte daha nemli ve sıcak bir gezegen olabileceği teorilerini de güçlendirdi.

Nature Astronomy’de yayınlanan bir çalışmada, Mars’ın yüzeyinin altında donma-çözülme döngüleriyle oluşan çokgen yapılar keşfedilmişti. Bu kare yapı, benzer bir sürecin ürünü olabilir mi? Çin’in Zhurong gezgini tarafından tespit edilen 16 çokgen yapı, Mars’ın eksen eğiliminin geçmişte değiştiğine ve ikliminin dramatik şekilde farklı olduğuna işaret etti.

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR

NASA, yapıyı daha yakından incelemek için gelecekteki Mars görevlerini planladı. Mars Sample Return (MSR) misyonu kapsamında, bu bölgeden alınacak kaya örneklerinin, yapının kökenine dair kesin yanıtlar sağlayabileceği düşünüldü.

Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) gezegen bilimci Dr. Colin Wilson, “Mars’ın jeolojik yapısını anlamak, sadece gezegenin tarihini değil, aynı zamanda yaşam potansiyelini de aydınlatabilir. Bu kare yapı, sıradan bir kaya olabileceği gibi, Mars’ın sırlarını çözmenin anahtarı da olabilir” dedi.

Mars’taki keşifler, bilim insanlarını ve kamuoyunu büyülemeye devam ediyor. 1976’daki Viking 2 misyonundan bu yana, Kızıl Gezegen’in yüzeyi sayısız gizemi barındırdı.

Son yıllarda Curiosity ve Perseverance gezginleri, antik göllerin ve organik moleküllerin izlerini ortaya çıkararak Mars’ın yaşanabilir bir geçmişe sahip olabileceğini gösterdi. Bu kare yapı, belki de bu bulmacanın bir başka parçası.

MARS’IN ÇAĞRISI

Kare yapı, Mars’ın insanlık için neden bu kadar büyüleyici olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Elon Musk’ın gezegenler arası kolonileşme vizyonundan, NASA ve ESA’nın bilimsel görevlerine kadar, Kızıl Gezegen, hem hayal gücünü hem de bilimsel merakı ateşledi.

Yapının sırrı çözülene kadar, Mars’taki bu kare enigma, tartışmaları ve hayalleri beslemeye devam edeceği bildirildi.